Rinnovo Rsu alla Leonardo Spa di Chieti la Fiom è il primo sindacato

Alla Leonardo di Chieti, la Fiom conquista il primo posto alle elezioni per il rinnovo delle Rsu. La Fiom Cgil ha ottenuto il maggior numero di seggi, superando gli altri sindacati. La vittoria permette alla Fiom di rappresentare i lavoratori all’interno dello stabilimento teatino. La consultazione si è svolta nelle ultime settimane, con una buona partecipazione dei dipendenti.

Nell'azienda teatina altissima è stata la partecipazione al voto. La Fiom Cgil ha ottenuto il 56,85% dei voti validi La Fiom Cgil di Chieti conquista il podio alle elezioni per il rinnovo delle Rsu-Rls che si sono svolte nello stabilimento teatino Leonardo. Un'azienda che in Italia conta ben oltre i 60.000 dipendenti (di cui oltre il 70% in Italia) ed è impegnata in molti settori, in maniera prevalente in quello della difesa. Altissima è stata la partecipazione al voto: hanno votato 248 lavoratrici e lavoratori su 319 aventi diritto, una percentuale del 77,74%. Sul piano dei risultati, la Fiom Cgil ha ottenuto 141 voti, pari al 56,85% dei voti validi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

