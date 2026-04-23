A Rovigo sono stati inaugurati i primi due impianti agrivoltaici, con una capacità complessiva di 76,4 megawatt di picco, situati tra Loreo e Canda. Gli impianti sono stati realizzati da una società energetica e l’energia generata verrà utilizzata per alimentare circa 41.000 utenze. La produzione di energia solare da queste strutture rappresenta un esempio di sviluppo nel settore delle fonti rinnovabili.

? Cosa sapere Shell completa i primi due impianti agrivoltaici da 76,4 MWp tra Loreo e Canda.. L'energia prodotta alimenterà 41.000 famiglie preservando il 70% della superficie per le colture.. Tra i campi di Loreo e l’area che unisce Canda, Castelguglielmo e San Bellino, Shell ha completato la realizzazione dei primi due impianti agrivoltaici in Italia, con una capacità combinata di oltre 76,4 MWp destinata a generare circa 125 GWh di energia rinnovabile ogni anno. Questa nuova infrastruttura energetica, situata nel cuore della provincia di Rovigo, è progettata per alimentare il fabbisogno elettrico di circa 41.000 nuclei familiari, integrando la produzione di energia pulita con le attività agricole tipiche del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, nasce l’energia del futuro: il sole alimenta i campi

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