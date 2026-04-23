Nella piazza della stazione di San Romano è stato trovato il vetro rotto della bacheca del Partito Democratico. Nessuno, al momento, ha rivendicato il gesto e chi lo ha causato si è allontanato prima che potessero essere raccolti testimoni o elementi utili alle indagini. La polizia ha avviato i controlli per cercare di risalire agli autori dell’episodio.

SAN ROMANO Rotto il vetro della bacheca del Partito Democratico a San Romano, sulla piazza della stazione. Ad accorgersi del danneggiamento – da capire se volontario o accidentale – un cittadino che ha segnalato il fatto. Così, da una prima valutazione, sembrerebbe che il vetro sia stato sfondato con un pugno. La rottura, infatti, è al centro e poco compatibile con un urto accidentale. Ma, chiaramente, nessuno ha visto niente e non ci sono testimoni. Per cui resta l’interrogativo, che sarà destinato a rimanere tale. Sta di fatto che la bacheca del Pd è l’unica, delle quattro presenti sulla stessa piazza, sul lato destro guardando lo scalo ferroviario, ad avere al suo interno un manifesto con la scritta "Il Governo impugna la legge Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotto il vetro della bacheca del Pd. Gesto volontario o accidentale? Chi l’ha commesso si è dileguato

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