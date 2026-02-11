Ha portato la moda nelle case degli italiani e rotto il soffitto di cristallo del telegiornale Poi ha scelto il silenzio La sua scomparsa tenuta privata è l’ultimo gesto coerente di una vita lontana dal clamore

Ha scelto il silenzio, ma il suo nome resta nella memoria di tanti italiani. Dopo aver portato la moda nelle case di molti e aver rotto il soffitto di cristallo del telegiornale, ha deciso di allontanarsi dai riflettori. La sua scomparsa, avvenuta in privato, chiude un capitolo di vita senza clamore, lasciando dietro di sé un esempio di coerenza e sobrietà.

H a passato gran parte della sua vita sotto i riflettori e forse chissà, proprio per questo, ha scelto di spegnerli senza clamore. Bianca Maria Piccinino ha voluto così il suo ultimo gesto pubblico: nessun annuncio, nessun ricordo ufficiale, nessuna “notizia” su di lei. La prima donna a condurre un telegiornale in Italia è morta il 20 luglio 2025, a 101 anni, ma la sua scomparsa è rimasta riservata per mesi, come desiderava. Un addio discreto, quasi controcorrente, per una donna che aveva contribuito a costruire il volto stesso dell’informazione televisiva italiana. È morto Pippo Baudo, il re della televisione italiana: aveva 89 anni X Bianca Maria Piccinino, dalla biologia alla Rai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

