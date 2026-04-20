Vetro rotto nella notte negli uffici della Regione | si indaga su un possibile furto

Nella notte, negli uffici di una struttura regionale, si è verificato un danneggiamento con una finestra rotta. La ditta di vigilanza, al mattino, ha contattato le forze dell'ordine dopo aver trovato l’ingresso compromesso. Attualmente sono in corso accertamenti per verificare se si sia trattato di un tentativo di furto. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono le indagini.

Danneggiamento e forse furto, nella notte, negli uffici della Regione in via Fieschi. All'alba, la ditta che si occupa della vigilanza nella struttura, ha infatti chiamato la polizia per il ritrovamento di una finestra rotta da cui ignoti sarebbero potuti entrare.Sul posto sono intervenute.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Furto negli uffici del benzinaio. Rubati 500 euroFurto aggravato l’altra notte ai danni della stazione di servizio Vigevano Petroli. Furto con danni alla scuola media: estintori svuotati negli ufficiDopo l’appello a “scegliere la città” e la sua scuola, con l’annuncio della fine del disagio dei doppi turni, la scuola Massimo Stanzione di Orta di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Caos in centro: lite furibonda al bar, bancone in frantumi e arriva la polizia; Vandali in stazione a Chiavenna; Furto con scasso alla spiaggia dell’Arenella. Danni ingenti; Lite in strada, 46enne in prognosi riservata con taglio al collo. Spaccata in pizzeria, il titolare della Tarantella: «Porta sfondata a calci, è la seconda volta. Danno da migliaia di euro»VITTORIO VENETO - Non c'è pace per i pubblici esercizi del Centro. Nel mirino dei ladri, nella notte tra lunedì e martedì, è finita la pizzeria da asporto La tarantella di viale della Vittoria. ilgazzettino.it Denunciata anche una donna che nel pomeriggio aveva rotto il bancone in vetro di un bar dopo una lite - facebook.com facebook