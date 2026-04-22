Derubano una turista al Lido Mappatella poi colpiscono i poliziotti accorsi in suo aiuto | arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Napoli dopo aver rubato a una turista al Lido Mappatella. La polizia, intervenuta per soccorrere la vittima, ha individuato e fermato i responsabili sul Lungomare. I ladri avevano colpito la turista e, durante l’intervento delle forze dell’ordine, hanno tentato di opporsi all’arresto. Gli agenti li hanno quindi portati in custodia.

Due ladri arrestati sul Lungomare di Napoli: avevano derubato una turista al Lido Mappatella. Identificati dalla polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tre ragazze derubano una turista in pieno centro a Milano: una è minorenneErano in tre, di cui una appena 13enne: insieme hanno derubato una turista americana, aprendole la borsa. Roma: derubano turista sul vagone della metropolitana a Colosseo, arrestate 2 borseggiatriciAgivano in coppia, utilizzando una tecnica consolidata e ben collaudata, inscenata in pochi secondi tra la folla. Tutti gli aggiornamenti Napoli, derubano turista e aggrediscono i poliziotti alla Rotonda Diaz: «Mi hanno preso lo zaino mentre ero sul lido Mappatella»Prima il furto, poi l'aggressione e infine l'arresto. Protagonisti del fatto, andato in scena nel pomeriggio di ieri, 21 aprile, a Napoli, nella rotonda Diaz, un 42enne e un ... ilmattino.it Napoli, Lido Mappatella: filmati abusivi che incassano soldi dai turisti, arrestato un borseggiatoreEnnesimo episodio di occupazione abusiva delle spiagge libere napoletane. Un bagnante ha ripreso gli abusivi del Lido Mappatella alla Rotonda Diaz mentre piazzano sedie e ombrelloni e incassano denaro ... ilmattino.it