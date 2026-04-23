Rossi nuovo processo Gli assegni le telefonate e l’orario della morte | ecco i punti controversi

Una vicenda giudiziaria che si trascina da vent’anni coinvolge un procedimento ancora aperto, incentrato su questioni come assegni, telefonate e l’orario della morte di una persona. Le indagini e i processi hanno affrontato numerosi aspetti, mantenendo viva l’attenzione su alcuni punti ritenuti controversi. La vicenda coinvolge diverse parti e si sono susseguite numerose udienze, senza che si sia ancora giunti a una conclusione definitiva.

Tempera Una storia giudiziaria lunga 20 anni. Su cui, ancora, non è stata messa la parola fine. Di questi 20 anni, il commercialista Andrea Rossi ne ha passati 19 alla Dozza, a scontare una condanna all’ergastolo per l’omicidio della sua cliente Vitalina Balani, delitto per cui si è sempre professato innocente. E adesso lo attende un nuovo processo, come stabilito dalla Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dal suo legale Gabriele Bordoni, avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Perugia, dove si è svolto lo scorso anno un primo processo di revisione. Quattro udienze, poi la decisione: "Rossi resta colpevole". Questo, malgrado le nuove risultanze medico legali spostassero in avanti di diverse ore il plausibile orario della morte della settantaduenne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rossi, nuovo processo . Gli assegni, le telefonate e l’orario della morte: ecco i punti controversi Notizie correlate Nuovo orario e diretta tv della discesa maschile a Garmisch: ecco le modifiche al programmaIn settimana la località tedesca di Garmisch-Partenkirchen ha registrato temperature estremamente elevate per la stagione, con un picco di 16°C... Leggi anche: Morte di Daniela Gaiani, l'avvocato dei familiari: "Incerto l'orario della morte" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rossi, nuovo processo . Gli assegni, le telefonate e l’orario della morte: ecco i punti controversi; Omicidio Balani. Ci sarà un nuovo processo di revisione. Andrea Rossi, da 20 anni in carcere spera; Andrea Rossi, in carcere da 19 anni per l'omicidio di Vitalina Balani, potrà chiedere di nuovo un processo di revisione; Omicidio di Vitalina Balani, la Cassazione riapre il caso di Bologna: Ora un nuovo processo di revisione per il commercialista Andrea Rossi in prigione dal 2007. Rossi, nuovo processo . Gli assegni, le telefonate e l’orario della morte: ecco i punti controversiUna storia giudiziaria lunga 20 anni. Su cui, ancora, non è stata messa la parola fine. Di questi 20 anni, il commercialista Andrea Rossi ne ha passati 19 alla Dozza, a scontare una condanna ... ilrestodelcarlino.it Andrea Rossi, in carcere da 19 anni per l’omicidio di Vitalina Balani, potrà chiedere di nuovo un processo di revisioneLa Corte di Cassazione ha stabilito che Andrea Rossi, condannato all’ergastolo nel 2008 per l’omicidio di una donna di 70 anni, Vitalina Balani, potrà chiedere un nuovo processo di revisione. Balani e ... ilpost.it Giuseppe Rossi: “Vivai, grandi campioni e tanta fatica, solo così si può ripartire” x.com Oggi ho incontrato la Prof.ssa Antonietta Rossi del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con cui ho avuto un confronto profondo e stimolante sul valore e sulla necessità della medicina di genere. La medicina di genere è la - facebook.com facebook