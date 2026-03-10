Morte di Daniela Gaiani l' avvocato dei familiari | Incerto l' orario della morte

Oggi in aula l’avvocato dei familiari di Daniela Gaiani, vittima di un episodio ancora senza orario preciso della morte, ha assistito i parenti della donna. L’avvocato di parte civile, Daniele Nicolin, ha riferito che l’orario della morte risulta ancora incerto. La madre della vittima era presente durante la seduta, mentre si continua a indagare sui dettagli dell’accaduto.

L'avvocato di parte civile Daniele Nicolin assiste i familiari della vittima. Oggi in aula la mamma e la sorella di Daniela: chiedono nuovi esami, su cui i giudici decideranno la prossima udienza.