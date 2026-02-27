Nuovo orario e diretta tv della discesa maschile a Garmisch | ecco le modifiche al programma

A Garmisch-Partenkirchen, la località tedesca, sono state apportate modifiche all'orario e alla trasmissione in diretta della discesa maschile di sci alpino. La gara si svolgerà secondo un nuovo programma, con orari aggiornati e copertura televisiva dedicata. Durante la settimana, le temperature sono salite fino a 16°C, un record per la stagione.

In settimana la località tedesca di Garmisch-Partenkirchen ha registrato temperature estremamente elevate per la stagione, con un picco di 16°C rilevato al termine della seconda prova cronometrata. Questa condizione ha determinato una riorganizzazione dell'agenda della Coppa del Mondo di sci alpino: la discesa libera maschile è stata anticipata rispetto all'orario iniziale previsto. L'obiettivo degli organizzatori è preservare la pista e consentire lo svolgimento della gara con condizioni accettabili per la maggioranza degli atleti, evitando eccessivi compromessi sul tracciato. temperatura elevata e riprogrammazione hanno guidato la decisione di modificare l'orario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cambia il programma della discesa maschile a Garmisch: nuovo orario, motivo e tv

Startlist prima prova discesa Garmisch 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

