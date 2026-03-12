Rossella Erra, opinionista nota al pubblico televisivo, ha perso 17 chili e soffre di un ginocchio infiammato. La sua storia riguarda un percorso di cambiamento fisico che ha intrapreso con impegno e determinazione. La sua vicenda viene raccontata attraverso i dettagli del suo dimagrimento e delle condizioni di salute correlate. Nessun altro elemento o opinione viene aggiunto nel racconto.

La vicenda di Rossella Erra, opinionista nota al pubblico televisivo, si concentra su un percorso di cambiamento fisico avviato con costanza e disciplina. La giornalista ha condiviso i risultati ottenuti dopo aver adottato una dieta rigorosa unita a un’attività fisica quotidiana, raggiungendo la perdita di oltre 17 chili in poco tempo. Questo traguardo le permette ora di indossare nuovamente una giacca che non utilizzava da due decenni, un dettaglio che simboleggia il successo del suo impegno personale. L’impegno fisico richiesto dal nuovo stile di vita ha però generato effetti collaterali immediati sulla salute dell’opinionista. L’uso quotidiano del tapis roulant, praticato anche nei giorni festivi come la domenica, ha provocato un’infiammazione al ginocchio che richiede attualmente un trattamento terapeutico specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossella Erra: -17 kg e ginocchio infiammato, la giacca

Articoli correlati

Leggi anche: Rossella Erra ha perso 30 kg: le foto, il risultato della sua dieta

Rossella Erra, 17 chili persi: “Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici”(Adnkronos) – Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie.

Tutti gli aggiornamenti su Rossella Erra

Discussioni sull' argomento Rossella Erra, i progressi con la dieta: Ora indosso una giacca che non mettevo da 20 anni; La Volta Buona, pagelle dell’11 marzo: il mistero di Belen a Genova (6), nuove polemiche su Sal Da Vinci (5).

Rossella Erra, la giacca che non metteva da 20 anni: Ho perso 17 chiliRossella Erra ha condiviso i risultati del suo percorso di dimagrimento durante la sua ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo a La volta buona. L’opinionista ha raccontato di aver ripres ... it.blastingnews.com

Rossella Erra e i 17 chili persi: A Natale ho mangiato pollo e verdure. Non volevo buttare i sacrificiMentre le tavole italiane si imbandivano di ogni prelibatezza, Rossella Erra ha scelto di non cedere alle tentazioni, mantenendo un rigore ferreo anche quando circondata dai profumi della cucina di ... fanpage.it

Rossella Erra. Sal Da Vinci · Per sempre sì. Direttamente con il coreografo Marcello Sacchetta per imparare #persempresi di Sal Da Vinci #sanremo26 #Sanremo2026 #ESC2026 - facebook.com facebook