Roseto il PD attacca il Piano Spiaggia | Siamo l’opposizione

Il Partito Democratico di Roseto degli Abruzzi ha espresso critiche riguardo al Piano Spiaggia approvato di recente. La formazione politica ha dichiarato di essere all’opposizione e ha contestato le decisioni prese dall’amministrazione comunale, in particolare quelle relative alla gestione della spiaggia e alle modalità di pianificazione. Le polemiche riguardano principalmente le scelte fatte in merito alle aree destinatarie degli interventi e alle procedure adottate.

? Cosa sapere Il PD di Roseto degli Abruzzi contesta il Piano Spiaggia e le decisioni di Mario Nugnes.. Le critiche tecniche di Sabatino Di Girolamo aprono nuovi scontri in vista delle amministrative.. Il Partito Democratico di Roseto degli Abruzzi ha respinto con decisione le accuse di presunte vicinanze verso l’amministrazione guidata da Mario Nugnes, ribadendo la propria identità di forza contraria al centrodestra durante l’ultimo confronto sul Piano Spiaggia. La tensione politica nel comune adriatico si è riaccesa dopo le recenti dinamiche che hanno coinvolte le forze di maggioranza e l’opposizione. Al centro della polemica figurano tentativi di delegittimazione rivolti al PD, attraverso insinuazioni riguardanti rapporti inesistenti o connivenze con l’attuale gestione cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, il PD attacca il Piano Spiaggia: “Siamo l’opposizione Notizie correlate La Maddalena, piano urbanistico bloccato: l’opposizione attaccaL’amministrazione di La Maddalena si trova nel mirino della minoranza consiliare dopo il blocco del Piano Urbanistico Comunale (PUC) imposto dagli... L'assessore Magnacca sul Piano per il commercio: "Difetto di attenzione del Pd, siamo in dirittura d'arrivo"“Gli uffici di questo assessorato stanno lavorando al nuovo Piano per il commercio, ma evidentemente il vicepresidente del consiglio regionale... Una raccolta di contenuti Roseto. Piano spiaggia: ecco la posizione del Partito Democratico e le alchimie nelle prossime alleanze politiche(wn24)-Roseto – Negli ultimi giorni assistiamo all’ennesimo scontro tra la maggioranza guidata dal sindaco Mario Nugnes e le forze di destra. Uno scontro che non ci riguarderebbe, se non fosse che, an ... wallnews24.it Piano spiaggia di Roseto, un giardino dunale davanti all'ex MionROSETO DEGLI ABRUZZI - Le Guide del Borsacchio APS rendono nota la presentazione di un’osservazione al Piano Spiaggia del Comune di Roseto degli Abruzzi, relativa alla valorizzazione di un tratto di a ... ekuonews.it