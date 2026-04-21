La Maddalena piano urbanistico bloccato | l’opposizione attacca

L’amministrazione di La Maddalena ha deciso di sospendere l’iter del Piano Urbanistico Comunale, una scelta che ha scatenato le critiche della minoranza consiliare. La decisione deriva dal blocco imposto dagli uffici regionali di Cagliari, che hanno fermato temporaneamente il percorso di pianificazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra i rappresentanti dell’opposizione, che chiedono chiarimenti e approfondimenti sulla situazione.

L’amministrazione di La Maddalena si trova nel mirino della minoranza consiliare dopo il blocco del Piano Urbanistico Comunale (PUC) imposto dagli uffici regionali di Cagliari. I capigruppo Vittiello e Gulino, insieme ai consiglieri Mureddu e Cossu, hanno denunciato una gestione che definiscono fallimentare, accusando la maggioranza di aver presentato una pianificazione priva di fondamentali tecnici e ambientali. Lacune tecniche e simboli identitari sotto accusa. Il rifiuto della Regione non viene letto dall’opposizione come un semplice intoppo burocratico, ma come l’esito inevitabile di una progettazione superficiale. Secondo i consiglieri critici, il piano avrebbe ignorato i vincoli ambientali più basilari, mettendo a rischio l’integrità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Maddalena, piano urbanistico bloccato: l’opposizione attacca Notizie correlate Santa Maria: opposizione smonta piano urbanistico, Mirra senza visioneLa sala consiliare di Santa Maria Capua Vetere si è trasformata in un teatro di scontri verbali dove il piano urbanistico storico ha messo a nudo le... Incontro pubblico per la variante al Piano urbanisticoPrevisto nella Sala Polifunzionale alla presenza dei tecnici che illustreranno i contenuti, gli obiettivi e l’impostazione delle linee guida poste... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Maddalena, la Regione respinge il nuovo Puc: 30 giorni per correggerlo; La Maddalena. Puc sotto revisione: la Regione impone correzioni entro 30 giorni; La Maddalena, l’opposizione attacca sul PUC: Il rifiuto della Regione è fallimento politico. La Regione respinge il nuovo Puc di La Maddalena: 30 giorni per correggerloLa Maddalena Il nuovo Piano urbanistico comunale della Maddalena, approvato dal Consiglio, è stato esaminato dalla Regione e rimandato indietro con una serie di prescrizioni, cioè correzioni obbligato ... msn.com La Maddalena: esaminate tra le polemiche le osservazioni al PUC, che prosegue il suo iterSe da un lato la maggioranza del sindaco Fabio Lai saluta l’approvazione dell’adeguamento del PUC al PPR come «un altro importante passo in avanti» nell’intento di «dare risposte concrete allo ... unionesarda.it Bartolomeo Bulgarini 1300 1378 Maria Maddalena x.com Maddalena and Mauro are the definition of relationship goals. So much fun being able to sit down with them for an episode. facebook