Romagnano in bilico | 3 partite decisive per evitare il playout

Il Romagnano Calcio si trova in una situazione critica nella Prima Categoria Toscana, con tre partite rimaste da giocare. Dopo l’ultimo turno del Girone A, la squadra si trova in bilico tra la salvezza e il possibile playout. La squadra deve affrontare incontri decisivi per cercare di mantenere la categoria e evitare di dover disputare le sfide di spareggio. La situazione resta molto tesa e in bilico.

Il Romagnano Calcio si trova a vivere un momento di estrema tensione sportiva, con la permanenza nella Prima Categoria Toscana appesa a un filo dopo l’ultimo turno del Girone A. Con soli tre match rimanenti al termine del campionato, la squadra deve invertire una rotta pericolosa per evitare di scivolare nelle zone che contano per il playout. La recente sconfitta ottenuta in casa contro la Carrarese Giovani ha lasciato ferite profonde in classifica, proiettando i ragazzi verso una zona di pericolo dove il margine di manovra è quasi inesistente. Attualmente, il club conta 28 punti accumulati in 27 partite disputate, un bilancio che vede 7 successi, 7 pareggi e ben 13 sconfitte alle spalle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romagnano in bilico: 3 partite decisive per evitare il playout Notizie correlate Adamant, tutto in 5 gare: "Possiamo evitare i playout"E’ una partita decisiva per le sorti di un’annata che si è tremendamente complicata, quella che l’Adamant giocherà domani sera (ore 20. Sella Cento, la crisi non si arresta: "Lottiamo per evitare i playout"Il trend negativo della Sella Cento sembra non aver fine: mentre nel girone di andata la Baltur Arena era stato un fortino, nel girone di ritorno i...