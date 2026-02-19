Alluvioni e frane Cia Romagna | Urgente lo sblocco dei 20 milioni per i territori colpiti

La Cia Romagna denuncia che i 20 milioni di euro destinati ai territori colpiti da alluvioni e frane sono ancora bloccati, nonostante la richiesta della Regione Emilia-Romagna. La causa risiede nel ritardo nell’inserimento di queste risorse nel disegno di legge “Coltiva Italia”, approvato di recente. La regione ha sollecitato un intervento rapido per sostenere agricoltura e comunità locali. La mancanza di fondi ostacola le operazioni di ricostruzione e prevenzione nelle zone più colpite. Ora, si attende una rapida soluzione per sbloccare i finanziamenti.

Cia Romagna esprime apprezzamento per la richiesta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna di inserire i 20 milioni di euro della Legge 100 del 23 luglio 2023, al momento bloccati, nel disegno di legge nazionale "Coltiva Italia": è quello che ha chiesto anche Cia per rimettere in circolo le economie residue a sostegno delle imprese agricole colpite dalle alluvioni del 2023. "Lo sblocco di queste risorse era stato richiesto in sede di Legge di Bilancio, senza trovare accoglimento. La misura viene ora riproposta e se l'emendamento fosse accolto potrebbe dare risposte alle perdite produttive subite dalle imprese agricole dei territori colpiti che non hanno avuto accesso ai precedenti ristori" si legge in una nota.

