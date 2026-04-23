Nel 2024, la città ha registrato 9.444 incidenti sul lavoro che si sono verificati durante gli spostamenti tra casa e luogo di lavoro, con 86 persone che hanno perso la vita nel triennio. L’aumento rispetto al 2022 è stato dell’8,8 per cento. Questa crescita ha portato alla discussione di nuovi protocolli di sicurezza adottati dalle aziende per ridurre il numero di incidenti.

? Cosa sapere Roma registra 9.444 infortuni casa-lavoro nel 2024 con 86 vittime nel triennio.. L'incremento dell'8,8% tra il 2022 e il 2024 spinge verso nuovi protocolli aziendali.. Roma registra 9.444 inforti durante gli spostamenti casa-lavoro nel 2024, consolidando la posizione della Capitale come provincia con il più alto numero di incidenti in itinere in Italia. Mentre le mura delle aziende sembrano farsi più sicure grazie ai progressi normativi, il pericolo si è spostato lungo i percorsi quotidiani che collegano le abitazioni ai posti di lavoro. Il bilancio dei decessi legati a questi tragici eventi? è stato di 86 vittime nel triennio compreso tra il 2022 e il 2024, una cifra che rappresenta il 35,5% della mortalità totale sul lavoro nell’area capitolina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, trappola stradale: picco di infortuni casa-lavoro nel 2024

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