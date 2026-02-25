sono fuggita da kiev nel 2024 con i miei figli ho trovato casa e lavoro ma sogno di tornare

Irina ha lasciato Kiev nel 2024 con i figli per sfuggire alla guerra, che ha causato la sua fuga. Arrivata a Rimini, ha trovato una nuova casa e un lavoro, ma il desiderio di tornare in Ucraina non si è spento. La sua decisione di partire nasce dalla paura di perdere tutto e dalla speranza di un futuro diverso. Irina continua a seguire con attenzione gli sviluppi nel suo Paese d’origine.

Quando lei e i due figli sono fuggiti da Kiev e sono arrivati a Rimini, Irina ha temuto di non rivedere più il marito, rimasto in Ucraina a combattere contro la Russia. "Ho sperato e ho pregato, perché anche lui ci potesse raggiungere prima o poi..". Quelle preghiere di Irina, 39 anni, madre di due figli di 13 e 8 anni, sono state esaudite. Il marito, per motivi di salute, è riuscito a ottenere il congedo e a raggiungere la famiglia a Rimini. Oggi lui lavora in una fabbrica, lei all’agenzia ’Doloni’ di Rimini aperta da Marta Gladysheva (nella foto insieme a Irina), che fornisce assistenza agli ucraini e ad altri stranieri per le pratiche dei permessi di soggiorno e altri documenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono fuggita da Kiev nel 2024 con i miei figli. Ho trovato casa e lavoro, ma sogno di tornareQuando lei e i due figli sono fuggiti da Kiev e sono arrivati a Rimini, Irina ha temuto di non rivedere più il marito, rimasto in Ucraina a combattere contro la Russia. Ho sperato e ho pregato, perch ...

