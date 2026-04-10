Nei primi due mesi del 2026, la regione Lazio ha registrato un aumento delle denunce di infortuni sul lavoro, con un incremento più marcato nella provincia di Roma. I dati evidenziano un aumento dei casi anche tra gli over 60, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La situazione si inserisce in un quadro di crescita generale degli incidenti, che coinvolge diverse aree della regione.

I primi due mesi del 2026 delineano un quadro preoccupante per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel Lazio, con una crescita significativa delle denunce che vede la provincia di Roma guidare il trend negativo. Tra gennaio e febbraio, le segnalazioni di infortuni a livello regionale sono aumentate del 12,4% rispetto all’anno precedente, mentre nel solo ambito capitolino l’incremento ha raggiunto il 13,4%, con un totale di 5.583 casi registrati contro i 4.923 dello stesso periodo del 2025. In questo bilancio parziale, si contano già 11 vittime occorse durante le attività lavorative. Il volto demografico della vulnerabilità e l’impatto territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, allarme infortuni: picco di incidenti a Roma e rischio over 60

Allarme incidenti sul lavoro. Ogni giorno 38 infortuni in provincia di Firenze. “Emergenza senza fine”Firenze, 23 gennaio 2026 – Una ferita aperta che invece di cicatrizzarsi non trova guarigione e così si espande.

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