Roma-Torvajanica | nasce l’Anello Azzurro 50 km tra storia e natura

A Roma e Torvajanica è stato presentato a Palazzo Valentini il progetto chiamato Anello Azzurro, un percorso di circa 50 chilometri che collega le due località. Si tratta di un nuovo itinerario che attraversa aree storiche e naturali, con l’obiettivo di offrire un collegamento tra la città e il litorale. La presentazione ha coinvolto le autorità e gli enti coinvolti nel progetto.

?? Cosa sapere Presentato a Palazzo Valentini il progetto Anello Azzurro di 50 km tra Roma e Torvajanica. La rete collegherà i Municipi IX e X a Pomezia per favorire mobilità e turismo. Il progetto Anello Azzurro, una nuova rete ciclabile di 50 chilometri che collegherà il centro di Roma con Torvajanica, è stato presentato ufficialmente oggi a Palazzo Valentini per potenziare il turismo lento e la mobilità sostenibile nel quadrante sud. L'iniziativa mira a creare un sistema circolare capace di un .🔗 Leggi su Ameve.eu

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