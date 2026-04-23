Anello Azzurro | la maxi-ciclovia da 50 km che collegherà Roma e Torvajanica

Oggi a Palazzo Valentini è stato annunciato il progetto “Anello Azzurro”, una ciclovia lunga 50 chilometri che collegherà Roma a Torvajanica. L’opera prevede un percorso che attraverserà diverse zone della capitale e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici incaricati di illustrare i dettagli del progetto.

Pomezia, 23 aprile 2026 – È stato presentato oggi a Palazzo Valentini il progetto “Anello Azzurro”, una nuova ciclovia destinata ad attraversare il territorio romano e a collegare il cuore della Capitale con riserve naturali, siti archeologici e luoghi simbolo del quadrante sud, in una prospettiva di mobilità sostenibile e integrazione territoriale. Si tratta di un’infrastruttura lunga 50 chilometri, pensata come un sistema circolare in grado di unire Municipio IX, Municipio X e il Comune di Pomezia, fino a Torvajanica. Un tracciato che punta a servire non solo chi si muove ogni giorno per lavoro o studio, ma anche chi sceglie modalità di spostamento più lente e sostenibili.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Moza del Qatar, l’anello con diamante blu da 50,6 milioni e la collana capolavoroMoza del Qatar, la sceicca più elegante al mondo, ha visitato l'Art Basel Qatar a Doha, presentandosi all'esposizione con dei... Da Brennero a Roma, oltre mille chilometri in bici: ecco VrgBike, la ciclovia lungo la Via Romea GermanicaIl progetto propone un itinerario continuo, accessibile e pensato per la mobilità dolce, capace di collegare il Brennero a Roma lungo oltre mille...