Dopo tre mesi di assenza, l’attaccante argentino torna in campo. Assente dal 25 gennaio, ha completato il percorso di recupero e si prepara a essere disponibile per la prossima partita della Roma. La sfida contro il Bologna si giocherà sabato alle 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara, con possibilità di una maglia da titolare per il giocatore. L’allenatore ha annunciato il suo rientro in gruppo.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'argentino ha smaltito l'infortunio del 25 gennaio: ballottaggio con El Shaarawy per affiancare Soulé. Paulo Dybala è pronto al rientro dopo tre mesi di stop forzato. L’attaccante argentino, assente dai campi di gioco dal 25 gennaio, ha completato il percorso di recupero e punta a una maglia da titolare per la sfida tra Bologna e Roma, in programma sabato alle ore 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara. Sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, la Joya ha aumentato i carichi di lavoro nelle ultime sessioni a Trigoria, confermando la tenuta fisica dopo il lungo infortunio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, torna Dybala: Gasperini lancia la Joya verso il Bologna dopo 3 mesi

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