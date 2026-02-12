Diciasette nuove colonnine di ricarica per auto elettriche nel novarese grazie a Poste

Poste italiane installa 17 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche nel Novarese. Le nuove stazioni sono state attivate per incentivare l’uso di veicoli a zero emissioni e si trovano in diverse zone della provincia. Le colonnine offrono una ricarica rapida da 22 kW e anche fast DC da 50 kW, permettendo agli automobilisti di ricaricare in poco tempo. L’obiettivo è ampliare la rete di punti di ricarica e facilitare la mobilità sostenibile nel territorio.

Anche in provincia di Novara arrivano le colonnine di ricarica di Poste italiane. Poste si è impegnata ad attivare migliaia punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di Fast DC da 50kW. In particolare, in provincia di Novara sono state già allacciate 17 colonnine in 12 Comuni novaresi e sono in corso di allaccio 11 nuove colonnine. Con questi risultati il Gruppo Poste dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Poste Italiane Poste Italiane installa nel Padovano altre 14 colonnine per la ricarica delle auto elettriche Poste Italiane, installate quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche nell’Imperiese Poste Italiane ha installato quattro nuove colonnine di ricarica per auto elettriche in diverse zone dell’Imperiese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. APPlicazioni di ricarica per auto elettriche | SETTEMBRE 2025 | QUALI USO Ultime notizie su Poste Italiane Argomenti discussi: Nuove colonnine di ricarica elettrica grazie alle… Poste; Poste Italiane installa 29 colonnine di ricarica per auto elettriche nella Granda. Electra sceglie Milano: Tante nuove stazioni di ricarica ultraveloceDiciassette nuove stazioni di ricarica ultraveloce, tra centro città e hinterland, per un totale di 54 colonnine e 108 postazioni che verranno completate entro la prima metà del 2026, anche per ... quotidiano.net Arrivano gli incentivi per colonnine, impianti Gpl e quadricicli: escluse le nuove autoIl governo apre nuovamente i cordoni della borsa in favore del comparto dell’auto, ma per ora niente incentivi all’acquisto di macchine nuove. Sul tavolo ci sono circa 1,6 miliardi di euro del cosidde ... quattroruote.it 3 BENEFICI DELLA PALESTRA PER I RAGAZZI 13–17 ANNI La palestra non è solo allenamento. È crescita, relazione e tempo di qualità. 1 Un’occasione per socializzare Allenarsi insieme ad altri ragazzi aiuta a fare nuove amicizie Si impara a st - facebook.com facebook Bologna Centrale, più sicurezza dopo il delitto Ambrosio: presidio fisso e 17 nuove telecamere x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.