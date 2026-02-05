Poste Italiane installate quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche nell’Imperiese

Poste Italiane ha installato quattro nuove colonnine di ricarica per auto elettriche in diverse zone dell’Imperiese. Le stazioni sono state messe in funzione in quattro sedi diverse, offrendo un aiuto concreto agli automobilisti con veicoli elettrici. Ora chi viaggia in zona può ricaricare la propria auto facilmente, senza dover cercare punti di rifornimento lontani. La novità segna un passo avanti nella mobilità sostenibile della provincia.

**Poste Italiane, installa quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche in provincia di Imperia** È stata installata una nuova infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici in quattro sedi diverse dell’Imperiese, in pieno ambito territoriale di Poste Italiane. Le colonnine sono state collocate in prossimità degli uffici postali di Dolcedo, Perinaldo, Sant Bartolomeo al Mare, a Imperia, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile. Le quattro colonnine, dotate di tecnologia Fast DC a 50 kW, sono state installate in piazza A. Doria a Dolcedo, in via A. Gramsci a Perinaldo, e in piazza G.🔗 Leggi su Ameve.eu

