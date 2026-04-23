roma scuole occupate per ottenere case popolari

A Roma, due scuole sono state occupate da gruppi di persone che vivono negli edifici senza autorizzazione. Il Comune, proprietario degli immobili, non ha ancora preso provvedimenti per riottenere il controllo delle strutture. Le occupazioni sono durate diverse settimane e nessuna delle parti ha ancora trovato un accordo. La situazione si trascina senza che si siano verificati interventi ufficiali significativi.

Due scuole di Roma ostaggio di occupanti abusivi che non hanno alcuna intenzione di andarsene e di fronte ai quali il Comune, proprietario di entrambi gli immobili, sembra inerme. Una è la "8 Marzo" in via dell’Impruneta, zona Magliana, occupata dal 2005, l’altra è la "Alberto Sordi" di via Taggia a Primavalle, dove circa 50 persone si sono introdotte il 29 dicembre scorso dopo aver "traslocato" da un'altra scuola comunale in via Palenco, a Rebibbia, occupata per oltre un anno. Sono due interrogazioni presentate dal consigliere di Forza Italia Francesco Carpano e dal capogruppo della Lega Fabrizio Santori a far emergere una situazione paradossale, in cui a dettare i tempi di un eventuale sgombero sembrano essere proprio gli occupanti abusivi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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