Roma Rocca | Case popolari occupate e liberate ai poliziotti per far rinascere i quartieri ghetto

Roma, Rocca annuncia che alcune case popolari occupate sono state liberate per favorire interventi di riqualificazione. La decisione mira a creare quartieri più inclusivi, trasformando le aree dove si concentrano problemi sociali e insediamenti abusivi. Durante un sopralluogo, l’assessore ha osservato le condizioni di alcuni stabili abbandonati pronti a essere ristrutturati. L’obiettivo è riqualificare i quartieri e favorire la convivenza tra diverse comunità. La proposta prevede di destinare gli immobili a nuovi progetti abitativi.

"La porzione di immobili che vogliamo dedicare alla creazione di condomini misti, a maggiore inclusione, dove oggi ci sono anche dei piccoli ghetti. Queste sono occasioni per recuperare socialità: la considero un'iniziativa bella, importante, un bel progetto di lotta. Credo che sia veramente un bel segnale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca la seguito dell'intesa sottoscritta con il Ministero dell'Interno sugli alloggi Ater occupati abusivamente, che verranno assegnati agli appartenenti alle forze di polizia. "Sappiamo che c'è un'esigenza alloggiativa delle forze dell'ordine.

