Case popolari ' occupate' lo scontro tra Acer e residenti finisce in tribunale

Una disputa tra l'Acer e i residenti di alcuni alloggi di edilizia pubblica a Maddaloni si è conclusa in tribunale. La causa riguarda l’occupazione di alcune case popolari, con le parti coinvolte che hanno deciso di portare la questione davanti a un giudice. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone interessate alle questioni di alloggio sociale nella zona.

Si sposta in Tribunale la battaglia tra l'Acer e i residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Maddaloni. Secondo l'ex Iacp si tratta di occupazione abusiva ma alcuni residenti si sono rivolti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Andrea De Filippo, ha autorizzato il Comune a costituirsi in giudizio nel procedimento. Secondo Acer e Comune molti degli attuali residenti continuano infatti a vivere negli immobili dopo la morte degli originari assegnatari, quasi sempre i genitori, senza aver avviato o completato la procedura di regolarizzazione prevista. Il problema è che il diritto all’alloggio non è trasmissibile automaticamente per eredità ma richiede specifici requisiti reddituali e sociali e una formale procedura di subentro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

