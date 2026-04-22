Nella Roma, le tensioni tra lo staff tecnico sono diventate evidenti. Gian Piero Gasperini ha richiesto la sostituzione di Claudio Ranieri, mentre i Friedkin hanno deciso di mantenere entrambi gli allenatori nelle loro posizioni fino al termine della stagione. La situazione si è scontrata con un muro contro muro tra le parti, senza segnali di dissuasione o compromesso.

La frattura interna alla Roma è ormai insanabile: Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri resteranno ai rispettivi posti fino al termine della stagione, ma la convivenza è ufficialmente entrata in una fase di ostilità dichiarata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha presentato una richiesta formale alla proprietà Friedkin: l’interruzione totale di ogni rapporto lavorativo diretto con il Senior Advisor. Una condizione necessaria, nella visione di Gasperini, per proseguire il progetto tecnico anche nella prossima stagione. La risposta della presidenza statunitense è stata tuttavia un secco blindaggio dell’ex allenatore. Dan e Ryan Friedkin hanno ribadito la centralità di Ranieri, con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: “Ranieri non si tocca”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, muro contro muro: Gasperini chiede l’addio di Ranieri, i Friedkin dicono no

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