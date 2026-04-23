Al Salone d'Onore del Coni, il senior advisor ha preso la parola per esprimere solidarietà e determinazione. Durante la cerimonia, ha dichiarato che tutti sono uniti per un obiettivo comune e ha sottolineato che i giovani coinvolti stanno mettendo grande impegno. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di riconoscimento pubblico, in occasione del Premio Città, e sono state ascoltate da un pubblico composto da rappresentanti sportivi e istituzionali.

"Tutti uniti per un unico scopo". Claudio Ranieri rompe il silenzio e dal Salone d'Onore del Coni lancia un messaggio all’ambiente in vista delle ultime cinque giornate di campionato. Il senior advisor della Roma, al centro delle cronache per le tensioni con Gasperini e il futuro incerto in giallorosso, questa mattina si è presentato un po’ a sorpresa durante il Premio Città di Roma. Si tratta di un riconoscimento che OPES aps - Associazione di Promozione Sociale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP ed Ente di Servizio Civile Universale - conferisce ormai dal 2015 a personalità o realtà dello sport, delle istituzioni, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo distinguersi per meriti, idee e iniziative, è giunto alla XII edizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ranieri rompe il silenzio: "Siamo tutti uniti per un unico scopo. I ragazzi stanno dando tutto"

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