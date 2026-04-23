A Roma, il futuro di Ranieri resta incerto mentre si attende una decisione da parte dei Friedkin, i proprietari della società. La squadra ha reagito alle tensioni sorte con il tecnico Gasperini, con una comunicazione ufficiale che ha preso posizione sulla situazione. Nel frattempo, si fanno insistenti le voci riguardo a un possibile addio del senior advisor, che potrebbe portare a cambiamenti nella gestione.

Momenti di febbrile attesa intorno alla figura di Claudio Ranieri. A quasi due settimane dalle parole pre Roma-Pisa, che hanno creato più di un problema interno con il tecnico Gian Piero Gasperini, a breve potrebbe infatti arrivare l’ufficialità della separazione del senior advisor dei Friedkin dalla Roma. La proprietà giallorossa, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, sembra infatti aver deciso di rinunciare alla consulenza del dirigente romanista, che aveva un contratto fino al 30 giugno del 2027. L’avventura di Ranieri in giallorosso sembra quindi destinata a finire a breve, dopo il passaggio da giocatore, i tre da allenatore e i dieci mesi da dirigente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Ranieri in bilico: attesa per la decisione dei Friedkin, vicino l'addio al senior advisor

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