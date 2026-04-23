Roma punta al rilancio | bando per 191 esperti sulla manutenzione

Risorse per Roma ha avviato una selezione pubblica per 191 esperti, con scadenza il 4 maggio 2026, mirata a rafforzare la manutenzione stradale nei municipi della città. La procedura riguarda figure tecniche e amministrative destinate a intervenire sui lavori di riqualificazione delle strade e delle aree pubbliche. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione e l’efficienza degli interventi di manutenzione urbana.

? Cosa sapere Risorse per Roma bandisce selezione per 191 esperti entro il 4 maggio 2026.. Nuovi tecnici e amministrativi potenzieranno la manutenzione stradale nei municipi di Roma.. Risorse per Roma cerca 191 nuovi dipendenti entro il 4 maggio 2026 per gestire la manutenzione stradale della Capitale, con l’obiettivo di potenziare i servizi tecnici e amministrativi del Campidoglio. La società in house del Comune si prepara a un importante salto di qualità operativo. Il piano prevede l’inserimento di nuove figure professionali per garantire interventi più rapidi, omogenei e programmati sul territorio urbano. L’azienda, che si occupa di risolvere le criticità della città, punta a una gestione più capillare delle risorse pubbliche attraverso il rafforzamento dei propri reparti interni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma punta al rilancio: bando per 191 esperti sulla manutenzione Notizie correlate Kering punta al rilancio: Gucci punta a 1 miliardo con la pelleA Firenze, il vertice di Kering ha tracciato la rotta per il prossimo decennio con l’annuncio del piano strategico denominato ReconKering, volto a... Zucchetti Centro Sistemi punta sulla robotica professionale per la manutenzione del verdePresentata la nuova strategia Ambrogio Professional: innovazione, AI e formazione per rivoluzionare la cura delle grandi aree verdi Zucchetti Centro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mercati storici, contributi per rilancio e innovazione: bando da 1,7 milioni; Faenza, la Shopping Card punta al suo rilancio digitale per il commercio di prossimità; VIDEO Asse con Roma e rilancio di Messina, Scurria: Se eletto, Siracusano vicesindaca. Il ministro Abodi il 5 maggio in città; Coldiretti Calabria al Vinitaly 2026: Meno burocrazia e più qualità, la regione punta sul rilancio del vino. Coldiretti Calabria al Vinitaly 2026: Meno burocrazia e più qualità, la regione punta sul rilancio del vinoRoma - Vinitaly 2026 si apre con un messaggio che riguarda da vicino anche la Calabria: 'per Coldiretti, liberare il vino italiano dalle catene della burocrazia, dei dazi e delle etichette allarmistic ... lametino.it Salvini punta al rilancio guardando a destra, l'ala nordista della Lega lo guarda perplessoFuori da Palazzo Grazioli, dove un tempo abitava Silvio Berlusconi ed ora è la sede romana della stampa estera, avvengono due rapine in pochi minuti. La seconda volta, i carabinieri fermano un bus, ... huffingtonpost.it La Lazio ha siglato un accordo con Polymarket, piattaforma dove si punta anche sugli attacchi missilistici Prima ancora le intese milionarie di Roma e Inter con i big del betting. L’esempio virtuoso della Cremonese Continua a leggere il lavoro del nostro Massi x.com La Roma fa sul serio per Kerim Alajbegovic e punta a battere la concorrenza di Milan e Napoli: incontro tra il direttore sportivo Frederic Massara e il padre-agente del calciatore E anche Edin Dzeko spinge per il trasferimento nella Capitale: "In gialloross - facebook.com facebook