Zucchetti Centro Sistemi punta sulla robotica professionale per la manutenzione del verde

Zucchetti Centro Sistemi ha deciso di investire nella robotica per la manutenzione del verde dopo aver constatato come le aziende del settore incontrino difficoltà a reperire manodopera qualificata. La società ha presentato nuovi robot progettati per lavorare in modo autonomo, migliorando l’efficienza delle operazioni di cura del verde in parchi e spazi pubblici.

Presentata la nuova strategia Ambrogio Professional: innovazione, AI e formazione per rivoluzionare la cura delle grandi aree verdi Zucchetti Centro Sistemi (Zcs), player di riferimento nell'innovazione tecnologica italiana, annuncia il rafforzamento nel comparto della robotica da giardinaggio professionale. La nuova strategia, chiara e ambiziosa, mira a introdurre automazione avanzata, intelligenza artificiale e gestione digitale, abbinati a servizi di alto profilo tecnologico per la manutenzione delle grandi aree verdi. Ambrogio Robot, marchio storico della Divisione Robotics e presente da oltre 25 anni nei giardini di tutto il mondo, si accredita come Partner Tecnologico d'eccellenza per il settore professionale.

Zucchetti Centro Sistemi si distingue per un impegno continuo verso la crescita solida e sostenibile, radicata in oltre 40 anni di esperienza.

