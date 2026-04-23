A Roma un uomo di 51 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un supermercato a Ponte di Nona lo scorso 21 marzo. La polizia ha individuato e fermato il sospettato con una maschera in silicone, tentando di fuggire senza successo. Il giudice ha disposto la custodia in carcere con l’accusa di rapina aggravata e detenzione abusiva di armi.

? Cosa sapere Roma, arrestato 51enne che il 21 marzo ha rapinato un supermercato a Ponte di Nona.. Il GIP ha disposto il carcere per rapina aggravata e detenzione abusiva di armi.. Il 21 marzo scorso a Ponte di Nona un uomo di 51 anni ha scatenato il terrore in un supermercato puntando una pistola contro cassiera e clienti per sottrarre oltre mille euro infilati in una busta della spesa. L’arresto del rapinatore è avvenuto oggi a Roma per mano della Polizia di Stato, dopo che l’identificazione è stata resa possibile grazie al coraggio di un impiegato e alle analisi tecniche delle telecamere. L’inseguimento nel quartiere e la fine del travestimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, preso il rapinatore con maschera in silicone: fuga fallita

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