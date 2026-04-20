Un uomo è stato arrestato mentre tentava di rapire il cane dell’ex compagna, indossando una maschera di silicone, una parrucca e occhiali. Secondo le ricostruzioni, l’obiettivo era ricattare la donna. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che il tentativo si concretizzasse. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni legate alla rottura di una relazione, dove comportamenti di questo tipo si sono verificati in passato.

La fine di una relazione, a volte, non lascia solo strascichi emotivi ma si trasforma in una spirale di controllo e ritorsioni. E quando il conflitto si sposta sugli affetti più vulnerabili, il confine tra vendetta e reato può essere superato in pochi istanti. È quanto accaduto a San Paolo, in Brasile, dove un uomo di 29 anni è stato arrestato in flagrante dopo aver tentato di rapire il cane della sua ex compagna utilizzando un travestimento per non farsi riconoscere. Secondo quanto riportato da “La Repubblica” il fatto risale a giovedì 16 aprile, nella zona ovest della città. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo si è presentato all’interno di un pet shop indossando una maschera in silicone insieme a parrucca e occhiali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indossa una maschera di silicone con parrucca e occhiali, poi tenta di rapire il cane dell’ex compagna: “Voleva ricattarla”. Arrestato in flagrante

Notizie correlate

Tenta di rapire bimbo all’uscita dell’oratorio nel bergamasco. Scoperto e arrestatoAlle porte di Bergamo in un centro sportivo di Osio Sotto un trentenne ha cercato di rapire un piccolo atleta.

Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestatoUn romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato ieri, sabato 14 febbraio 2026, dalla polizia di Stato di Bergamo per il...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mappa degli incendi selvaggi in primo piano: Incendio di Sargent, confine tra Georgia e Florida; TonyPitony e Tommy Cash hanno fatto una canzone insieme, fuori oggi ‘L’ammor’; Una serie di ottimo livello che doveva fermarsi prima; Uno degli Spezia peggiori di sempre si candida all’ultimo posto in serie B.

Il ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a CastellammareUn 26enne è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia. Per ingannare le telecamere e rubare un’auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D’Alessio. Il modo più veloce per ... fanpage.it

Una serie di ottimo livello che doveva fermarsi primaMr. Mercedes (Miniserie, 3 stagioni) Nel 2009 un’automobile (indovinate la marca? Bravi!) si schianta volontariamente contro un gruppo di persone in fila, ... ravennaedintorni.it

Pulici tra i tifosi indossa la fascia “Cairo vattene” x.com

Pulire gli occhiali, un gesto che chi li indossa da sempre compie più volte al giorno. Qual è il metodo migliore, anche per evitare graffi Ecco la nostra guida - facebook.com facebook