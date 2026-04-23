Roma permessi per disabili | targhe da comunicare entro il 19 giugno

A Roma, i titolari del Contrassegno Unico Disabili Europeo devono comunicare le targhe dei veicoli associati ai permessi entro il 19 giugno 2026. La procedura si svolge tramite lo sportello online di Roma Servizi per la mobilità, che permette di aggiornare le informazioni relative ai permessi di accesso alle zone a traffico limitato. La comunicazione delle targhe è un passaggio obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

Roma, 2 aprile 2026 – Mancano pochi giorni alla scadenza del 19 giugno 2026 per i titolari del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE): entro questa data è obbligatorio comunicare le targhe dei veicoli associati al permesso attraverso lo sportello online di Roma Servizi per la mobilità. La novità rientra nelle modifiche introdotte dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 1962025, che ha digitalizzato e semplificato le procedure di gestione del contrassegno. Tra i cambiamenti principali, la riduzione a due targhe associabili: una principale e una secondaria. Chi deve fare la comunicazione. L’obbligo riguarda: – chi ha già tre veicoli associati al CUDE: dovrà indicare le due targhe da mantenere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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