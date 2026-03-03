Dal 15 marzo addio alla terza targa | Roma riduce i permessi disabili

A partire dal 15 marzo, a Roma, i titolari di permessi disabili devono eliminare la terza targa dai loro veicoli, riducendo così il numero totale di targhe consentite da tre a due. La modifica riguarda i permessi rilasciati per la sosta e la circolazione, e interessa direttamente chi utilizza questi permessi per motivi di disabilità. La nuova disposizione entrerà in vigore in tutta la città.

Il 15 marzo segna una data cruciale per i titolari di permessi disabili a Roma, con l’obbligo di ridurre le targhe associate da tre a due. Questa scadenza non è solo un termine burocratico, ma l’inizio di una fase decisiva per l’adesione alla piattaforma nazionale Cude. Chi non si adegua vedrà l’amministrazione procedere alla revoca d’ufficio della terza targa, quella con l’immatricolazione più vecchia. La riforma mira a ridurre gli abusi e la congestione del traffico, rendendo il sistema più trasparente e allineato agli standard nazionali. Attualmente, quasi la metà dei 93.186 pass attivi a Roma gestisce tre veicoli, una situazione che l’assessore Eugenio Patanè ha definito come un fattore che contribuisce all’intasamento del traffico, specialmente nel centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

