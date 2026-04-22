Permessi disabili a Roma ultima chiamata per regolarizzare le auto | ecco cosa fare
A Roma, i proprietari di veicoli con permessi disabili devono completare le pratiche di regolarizzazione entro il 19 giugno. Dopo questa data, il Comune interverrà d’ufficio per applicare eventuali misure necessarie. La procedura riguarda tutti coloro che devono aggiornare o ottenere il rilascio dei permessi, con l’obiettivo di garantire la conformità alle normative vigenti. La scadenza rappresenta l’ultima opportunità per mettersi in regola senza interventi forzati.
Ci sarà tempo fino al 19 giugno per mettersi in regola altrimenti interverrà d’imperio il Comune di Roma. Ultima chiamata per i possessori del contrassegno unico disabili europeo (cude) che avevano associato al tagliando fino a tre targhe per poter circolare liberamente in città.Nuove regole per.🔗 Leggi su Romatoday.it
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