Roma permessi disabili | entro il 2026 nuove regole per le targhe

A Roma, entro il 19 giugno 2026, entreranno in vigore nuove regole riguardanti i permessi disabili. In particolare, sarà possibile associare al contrassegno massimo due targhe di veicoli tramite Roma Servizi. La modifica riguarda i limiti per i veicoli con CUDE e si applica a tutti i titolari di permessi disabili. Le nuove disposizioni sono state annunciate dalle autorità locali e riguardano le modalità di assegnazione e gestione delle targhe.

?? Cosa sapere Roma, entro il 19 giugno 2026, nuovi limiti per i veicoli con CUDE. Ogni titolare potrà associare al contrassegno massimo due targhe tramite Roma Servizi. I titolari del Contrassegno Unico Disabili Europeo a Roma devono comunicare le targhe dei veicoli associati entro il 19 giugno 2026 per evitare la cancellazione automatica di alcuni mezzi. La scadenza fissata per metà giugno impone ai cittadini con CUDE di aggiornare i propri dati tramite lo sportello online di Roma Servizi per l .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, permessi disabili: entro il 2026 nuove regole per le targhe Legge 104 nel 2026: attenzione, cambia tutto Notizie correlate Roma, permessi per disabili: targhe da comunicare entro il 19 giugnoRoma, 2 aprile 2026 – Mancano pochi giorni alla scadenza del 19 giugno 2026 per i titolari del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE): entro... Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fareCi sarà tempo fino al 19 giugno per mettersi in regola altrimenti interverrà d’imperio il Comune di Roma. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Contrassegno disabili, le targhe vanno comunicate entro il 19 giugno; Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fare; Roma, permessi per disabili: targhe da comunicare entro il 19 giugno; Ztl Roma e pass disabili, da giugno le nuove regole: solo due targhe per ogni permesso. I dettagli. Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fareSta entrando nel vivo la nuova fase che prevede regole più stringenti per il rilascio dei permessi a Roma. Il primo step c’è stato lo scorso 15 ottobre, quando sono entrate in vigore le nuove regole p ... romatoday.it Ranieri ma non solo. Roma, la posizione del ds Massara: i dettagli - facebook.com facebook Roma-Ranieri vicini alla rottura, attesa una nota. Nuove tensioni con il senior advisor giallorosso #ANSA x.com