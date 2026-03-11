Gli 80 pellegrini di Calderara sono tornati a casa dopo essere stati bloccati a Tel Aviv a causa dell’escalation in Medio Oriente. Attualmente, altri 20 pellegrini si trovano ancora in Terra Santa, segnalando due allarmi al giorno. La situazione rimane tesa e difficile da gestire per chi è ancora in viaggio nella regione.

Bologna, 11 marzo 2026 – Sono rientrati senza particolari intoppi gli 80 pellegrini di Calderara bloccati a Tel Aviv a causa dell’escalation in Medio Oriente. Stanno bene e sono contenti di essere tornati a casa, superando tutte le difficoltà. Qualcuno, invece, è fermo a Gerusalemme da dieci giorni. Tra le persone (circa 20 per l’esattezza) rimaste in Terra Santa c’è anche Elisabetta Calastrini, pellegrina della confraternita di San Jacopo di Compostella. Ferie forzate a Dubai, il cuoco Erik Bosi e l’inferno della vacanza finita sotto le bombe “Siamo partiti il 27 febbraio da Roma, e quando abbiamo preso il volo un attacco in Iran era già nell’aria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos in Medio Oriente, rientrati gli 80 pellegrini di Calderara. Ma altri 20 ancora in Terra Santa: “Due allarmi al giorno”

