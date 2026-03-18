L’Italia mantiene la presenza in Medio Oriente dopo gli attacchi dell’Iran, con le forze militari che si sono ritirate da Baghdad ma continuano a operare in Libano. L’ambasciata a Baghdad e il consolato a Erbil sono ancora aperti, anche se una base italiana in Kurdistan è stata colpita da un drone iraniano. La situazione resterà monitorata nelle prossime settimane.

Gli attacchi alle basi italiane in Kuwait e di Erbil, in Iraq, e contro la struttura Unifil in Libano non hanno innescato il ritiro totale delle truppe nostrane dal teatro mediorientale. La strategia della Difesa è piuttosto di alleggerire la presenza nell’area, senza chiudere alcuna missione in corso. Quasi tutti i soldati italiani presenti a Baghdad sono stati evacuati la scorsa notte attraverso il Kurdistan e la Turchia. Poi toccherà anche a parte del contingente di Erbil e Kuwait, ma “quelli che rimangono devono avere la garanzia di sicurezza e di avere qualcosa da fare”, ha sottolineato il ministro Guido Crosetto. Militari italiani... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L'Italia resta in Medio Oriente dopo gli attacchi dell'Iran, militari via da Baghdad ma non dal Libano

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