Roma pedala per la vita | tra ciclismo e donazione tra Caracalla e Colosseo

A Roma si svolge il Gran Premio della Liberazione, un evento che unisce ciclismo giovanile e iniziative di mobilità solidale, coinvolgendo diverse zone della città tra il complesso di Caracalla e il Colosseo. La manifestazione prevede competizioni sportive dedicate ai giovani ciclisti e momenti di sensibilizzazione sulla donazione di organi, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e solidale tra i partecipanti e i cittadini.

? Cosa sapere Roma ospita il Gran Premio della Liberazione tra ciclismo giovanile e mobilità solidale.. La Bike4Fun promuove la donazione di organi con screening gratuiti presso le Terme di Caracalla.. Domani mattina alle 9.30 Roma ospiterà l’inizio del Coati Liberazione Juniores, dando il via a due giornate di ciclismo e solidarietà che vedranno oltre 30 squadre competere tra le strade della Capitale. Il Gran Premio della Liberazione 2026 non si limita alla velocità pura sulle asfalte romane. L’appuntamento, organizzato sotto l’egida dei Lazio Bike Days firmati Terenzi Sport Eventi, intreccia la sfida agonistica con una profonda missione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, pedala per la vita: tra ciclismo e donazione tra Caracalla e Colosseo Notizie correlate Roma nel caos: chiusure e deviazioni tra Tiburtina e ColosseoRoma si prepara a un fine settimana di mobilità complessa, caratterizzato da una sovrapposizione di eventi che interesseranno la viabilità urbana e... Non si pedala tra Tavullia e VallefogliaSi interrompe temporaneamente il collegamento ciclopedonale tra i comuni di Tavullia e di Vallefoglia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande successo di Pedala per tutti; Milano, Roma, Napoli: il fascino delle grandi città, da sempre cuore del Giro; Chi è Omar di Felice? L’ultracycler Italiano; Roma - Atalanta : 1 - 1 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche. #Bike4Fun: l’ASL Roma 1 scende in strada per la Pedalata del Dono. Salute, prevenzione e solidarietà alle Terme di CaracallaROMA – Salute, sport e solidarietà tornano a pedalare insieme tra le bellezze della Capitale. In occasione del 25 aprile si terrà #Bike4Fun, la pedalata del dono e dei donatori: un evento ecologico ... online-news.it Al via Pedala per tutti: inclusione, sostenibilità e mobilità dolce arrivano a Roma(ANSA) - ROMA, 07 APR - La bicicletta come strumento di libertà, benessere e partecipazione sociale, ma anche come opportunità di cambiare passo e scegliere la sostenibilità come stile di vita e il mo ... msn.com Analisi del sangue a Roma: come scegliere il check-up più adatto alle proprie esigenze ift.tt/lKuQ9Hz x.com Milan-Juve a Sozza, Bologna-Roma a Di Bello: tutti gli arbitri della 34ª giornata https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2026/04/23-148159001/milan-juve_a_sozza_bologna-roma_a_di_bello_tutti_gli_arbitri_della_34_giornata - facebook.com facebook