non si pedala tra tavullia e vallefoglia

Si interrompe temporaneamente il collegamento ciclopedonale tra i comuni di Tavullia e di Vallefoglia. Da ieri fino alla fine di marzo resterà chiusa al transito ciclopedonale per lavori di messa in sicurezza la passerella in legno su piloni in cemento armato sul fiume Foglia, lungo la ciclabile che collega il centro polifunzionale di Pian del Bruscolo nel comune di Tavullia con Bottega, frazione di Vallefoglia. L’opera realizzata dalla Provincia e collaudata nel 2004 collega le due ciclabili realizzate da entrambi i Comuni. Dopo sopralluoghi congiunti tra i tecnici della Provincia e dei due Comuni si è concordata la necessità dell’intervento, che prevede la sostituzione di alcuni elementi lignei ammalorati con nuove parti dello stesso materiale e delle medesime dimensioni e caratteristiche, nonché la sostituzione di controventamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

