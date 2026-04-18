Tra sabato 18 e domenica 19 aprile, alcune strade di Roma saranno chiuse o devianti a causa di eventi che coinvolgono la viabilità cittadina e il trasporto pubblico. La zona tra Tiburtina e Colosseo sarà particolarmente interessata da modifiche alla circolazione, creando disagi per gli spostamenti in città durante il fine settimana. Le autorità hanno annunciato variazioni temporanee che influenzeranno il traffico in diverse aree centrali e periferiche.

Roma si prepara a un fine settimana di mobilità complessa, caratterizzato da una sovrapposizione di eventi che interesseranno la viabilità urbana e il trasporto pubblico tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Tra manifestazioni commemorative, raduni di appassionati e competizioni podistiche, i cittadini dovranno affrontare deviazioni e chiusure stradali che toccheranno zone cruciali come il quartiere Tiburtino, l’area delle Terme di Caracalla e i corridoi che collegano l’Appia Antica al centro. La giornata di oggi, sabato 18 aprile, vede già in atto restrizioni significative. Nell’area delle Terme di Caracalla, dalle ore 9 alle 17, il transito...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma nel caos: chiusure e deviazioni tra Tiburtina e Colosseo

Roma, l'inaugurazione del nuovo tratto della metro C

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