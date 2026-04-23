Durante un evento al Coni, il Senior Advisor della Roma ha affermato che la squadra sta lavorando con unità e si aspetta il meglio. Ha parlato a margine della premiazione, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e il gruppo compatto. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un momento in cui si discutono le prossime sfide e obiettivi della squadra. Il suo intervento ha attirato l’attenzione dei presenti sulla situazione attuale del club.

Il Senior Advisor della famiglia Friedkin non ha parlato del suo rapporto con Gasp, ma ha comunque detto la sua sulla situazione del club giallorosso, elogiando la squadra. “Ci aspettiamo il meglio e i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo. Forza Roma sempre, comunque vada”, le parole a margine della dodicesima edizione del “Premio Città di Roma” al Salone d’Onore del Coni. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, parla Ranieri: “Tutti uniti, ci aspettiamo il meglio”

Notizie correlate

TS – Roma, parla Totti: “L’obiettivo principale è rimanere uniti. Sia Gasperini che Ranieri devono…”2026-04-14 18:51:00 Flash news da Tuttosport: A Trigoria l’atmosfera continua a essere tutt’altro che serena e, al momento, non emergono segnali...

Leggi anche: Ranieri rompe il silenzio: "Siamo tutti uniti per un unico scopo. I ragazzi stanno dando tutto"

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Serve tranquillità alla Roma, Cafu 'spegne' lite Gasperini-Ranieri; La lite Ranieri Gasperini, il caso Wesley, le ombre sul futuro. Così la Roma sfida l'Atalanta; Massara: Gasperini e Ranieri, dialettica normale. La proprietà parla con i fatti; Ds Roma: Gasperini-Ranieri? Abbiamo tutti lo stesso obiettivo! La proprietà parla con i fatti.

Calcio: Ranieri 'Roma? Tutti uniti verso un unico obiettivo', e di Gasp non parla(ANSA) - ROMA, 23 APR - Roma? Ci aspettiamo il meglio i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo: così Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, durante la consegna del Pre ... tuttosport.com

Ranieri: Roma, tutti uniti verso un unico obiettivo. E di Gasperini non parlaConta solo il presente. Per chiudere la stagione in crescendo. Roma? Ci aspettiamo il meglio i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo. L'ha detto Claudio Ranieri, senior advi ... corrieredellosport.it

Ambasciata dell'Iran a Roma: "Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici" «Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L'Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l'Iran dalla Coppa del Mon - facebook.com facebook

La festa della Resistenza a Roma: quattro giorni di eventi e un talk di Domani sul «giornalismo che resiste» x.com