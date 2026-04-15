TS – Roma parla Totti | L’obiettivo principale è rimanere uniti Sia Gasperini che Ranieri devono…
In un clima di crescente tensione, le ultime notizie provenienti da Trigoria indicano che l’atmosfera rimane tutt’altro che serena. Non ci sono segnali concreti di un avvicinamento tra le parti coinvolte, e il focus di alcune figure chiave sembra essere sulla necessità di mantenere l’unità all’interno della società. La situazione appare ancora fragile, con poche prospettive di una risoluzione immediata.
2026-04-14 18:51:00 Flash news da Tuttosport: A Trigoria l’atmosfera continua a essere tutt’altro che serena e, al momento, non emergono segnali concreti di riavvicinamento. Anche l’ultima giornata ha ribadito quanto sia ancora profonda la distanza tra Ranieri e Gasperini, con le tensioni nate nei giorni scorsi che restano irrisolte. Nemmeno il tempo trascorso dopo le dichiarazioni di venerdì è servito a riportare equilibrio all’interno dell’ambiente giallorosso. A commentare questa situazione delicata è intervenuto anche Francesco Totti. Totti e l’atmosfera tra Ranieri e Gasperini . Proprio Totti ha detto la sua in diretta dagli studi di eBay Live di Milano durante l’asta online della piattaforma ‘Cardshub’: “Da tifoso della Roma dico che l’obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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