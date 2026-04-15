In un clima di crescente tensione, le ultime notizie provenienti da Trigoria indicano che l’atmosfera rimane tutt’altro che serena. Non ci sono segnali concreti di un avvicinamento tra le parti coinvolte, e il focus di alcune figure chiave sembra essere sulla necessità di mantenere l’unità all’interno della società. La situazione appare ancora fragile, con poche prospettive di una risoluzione immediata.

2026-04-14 18:51:00 Flash news da Tuttosport: A Trigoria l’atmosfera continua a essere tutt’altro che serena e, al momento, non emergono segnali concreti di riavvicinamento. Anche l’ultima giornata ha ribadito quanto sia ancora profonda la distanza tra Ranieri e Gasperini, con le tensioni nate nei giorni scorsi che restano irrisolte. Nemmeno il tempo trascorso dopo le dichiarazioni di venerdì è servito a riportare equilibrio all’interno dell’ambiente giallorosso. A commentare questa situazione delicata è intervenuto anche Francesco Totti. Totti e l’atmosfera tra Ranieri e Gasperini . Proprio Totti ha detto la sua in diretta dagli studi di eBay Live di Milano durante l’asta online della piattaforma ‘Cardshub’: “Da tifoso della Roma dico che l’obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Roma, parla Totti: “L’obiettivo principale è rimanere uniti. Sia Gasperini che Ranieri devono…”

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