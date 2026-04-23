A Trigoria, il quartier generale di una squadra di calcio di serie A, si registra un'interruzione delle attività che coinvolge l'intera organizzazione. La programmazione della stagione speciale per il Centenario è stata sospesa, a causa di un blocco decisionale tra i responsabili del club e la proprietà straniera. La situazione ha causato un'interruzione totale delle operazioni e ha portato a una paralisi delle attività quotidiane.

L’ AS Roma è entrata in una fase di paralisi operativa totale. La programmazione per la stagione del Centenario è ufficialmente sospesa a causa di uno stallo decisionale che coinvolge i vertici di Trigoria e la proprietà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i Friedkin hanno delegato al manager Ed Shipley una serie di colloqui individuali che, anziché risolvere le criticità, hanno confermato una paradossale “fiducia incrociata” a Claudio Ranieri, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, ignorando di fatto il conflitto interno che blocca ogni iniziativa futura. La convivenza tra il Senior Advisor (Ranieri), il Direttore Sportivo (Massara) e l’allenatore è definita “insanabile”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma paralizzata, caos totale a Trigoria: salta la programmazione del Centenario

Notizie correlate

Roma paralizzata: caos totale su Flaminia, Pontina e RaccordoIl mattino di giovedì 09 aprile 2026 si apre con una mobilità romana fortemente compromessa, segnata da rallentamenti diffusi sulle principali...

Roma, caos Gasperini-Ranieri: rottura totale a Trigoria nonostante il tris di MalenGuerra civile a Trigoria: il durissimo scontro frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini spacca definitivamente la Roma, aprendo una...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Roma Lazio è caos totale per il calendario | rebus su data e orario del derby c’è una concomitanza che complica tutto!; Caos viario nel Lazio | blocchi e incidenti paralizzano il GRA e la Pontina; Italia paralizzata | 6 giorni di blocco totale per il diesel a 2€; Calciomercato Roma caos Gasperini | frattura con Ranieri e allarme bilancio.

Treni in tilt Italia, ritardi enormi: cosa succede nelle stazioni. Caos totaleIl risveglio dei pendolari e dei viaggiatori sulla dorsale principale del Paese si è trasformato in un martedì nero. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile ... thesocialpost.it

Caos treni tra Napoli e Roma: Alta Velocità paralizzata e ritardi fino a 3 ore. Ecco cosa sta succedendoSul tabellone della stazione Termini, per i convogli dell'Alta velocita' e InterCity in partenza verso il Nord vengono indicati ritardi fino 2-3 ore. Almeno otto i treni cancellati. Rfi ha reso noto ... tg.la7.it

La #Roma in cerca di autori, società paralizzata #AsRoma #IlMessaggero x.com

ROMA - Pontina nel caos: incidente a Pomezia, traffico completamente bloccato verso Roma. Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito sulla Pontina, dove la circolazione risulta completamente paralizzata in direzione Roma. #Incidente #Pomezia #P - facebook.com facebook