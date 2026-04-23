Roma ostacolo Atletico Madrid per Brandt | i dettagli del duello per il parametro zero

Julian Brandt, trequartista tedesco nato nel 1996, ha deciso di non rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund, che scadrà a luglio. La sua scelta di lasciare il club a parametro zero ha generato un'asta tra vari club europei, tra cui la Roma, che ha manifestato interesse per il giocatore. La trattativa tra le parti coinvolge anche altri club interessati a ottenere il giocatore senza un costo di trasferimento.

Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero il prossimo 1° luglio. Il trequartista tedesco, classe 1996, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club della Westfalia, scatenando un’asta internazionale che vede coinvolta anche la Roma. Il club giallorosso, da tempo sulle tracce del calciatore, deve però fare i conti con l’inserimento prepotente dell’ Atletico Madrid e dell’ Arsenal. Secondo quanto riportato da Marca, i Colchoneros hanno individuato nel numero 10 tedesco il profilo ideale per sostituire Antoine Griezmann, destinato all’addio a fine stagione. La capacità di Brandt di operare tra le linee e la sua esperienza in Champions League lo rendono il candidato principale per il sistema di gioco di Diego Simeone.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ostacolo Atletico Madrid per Brandt: i dettagli del duello per il parametro zero Notizie correlate Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossaBrandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Alisson Juventus, accelerata... Leggi anche: CdS – Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell’affare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fagioli, futuro da big: il Milan ci prova, ma spunta l’ostacolo Atletico Madrid; Finale | Atletico Madrid - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Atletico Madrid-Barcellona 1-2, pagelle e tabellino: ai Blaugrana non basta la vittoria, i Colchoneros passano grazie a Lookman; L'Italia non lo chiama ma Yamal gli sbatte contro: il boom di Ruggeri, idolo dell'Atletico e dei bar a Madrid. Calciomercato live, news di oggi: Endrick presentato dal Real Madrid, Dovbyk rifiuta l'Atletico, Todibo verso la JuventusIl classe 1995, in arrivo dall'Atalanta, ha accettato la proposta del Monza: affare in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 3. Jean-Clair Todibo non è stato inserito ... leggo.it Diretta Real Madrid Atletico Madrid, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la ventinovesima giornata della Liga 2025/2026.C’è naturalmente un po’ di tutto nella storia che ci porta alle soglie della diretta Real Madrid Atletico Madrid, basterebbe dire che nel solo campionato spagnolo si contano ben 177 precedenti, con il ... ilsussidiario.net NICO GONZALEZ ha segnato un'altra DOPPIETTA! I due goal dell'argentino, splendido il secondo, non sono bastati all'Atletico Madrid per evitare la sconfitta esterna contro l'Elche. Ma per Nico Gonzalez i numeri sono clamorosi: si tratta della seconda doppiett - facebook.com facebook Calciomercato, l'Atletico Madrid piomba su Gila: ecco perché il Milan non deve farselo scappare #Calciomercato #Milan #Gila #AtleticoMadrid #ACMilan #SempreMilan x.com