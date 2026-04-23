L’Atletico Madrid sta valutando l’ingaggio di Julian Brandt nella prossima finestra di mercato. La squadra spagnola sarebbe interessata a un possibile colpo a parametro zero, puntando a rafforzare il reparto offensivo. La trattativa riguarda un’operazione che potrebbe prevedere l’arrivo del giocatore senza costi di trasferimento. La dirigenza sta monitorando attentamente la situazione, con l’obiettivo di anticipare eventuali concorrenti sul mercato.

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© Calcionews24.com - Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa

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