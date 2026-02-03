CdS – Atletico Madrid ufficiale il colpo Lookman | i dettagli dell’affare

L’Atletico Madrid ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Ademola Lookman. Il giocatore arriva dal mercato e si prepara a indossare la maglia dei colchoneros. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore e ora il team spagnolo punta sulla sua velocità e sul suo talento. I dettagli dell’affare non sono ancora stati resi noti, ma la notizia ha già scatenato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-02-02 20:55:00 L' Atletico Madrid accoglie ufficialmente Ademola Lookman. L'esterno offensivo dell'Atalanta lascia così la Serie A e si trasferisce in Spagna a titolo definitivo. Contratto fino al 30 giugno 2030 per il nigeriano, che a 28 anni ha scelto di dire addio all'Italia. L'Atletico Madrid ha accolto così Ademola Lookman: "L'Atlético de Madrid e l'Atalanta – si legge nel comunicato ufficiale – hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato per noi fino al 30 giugno 2030.

