CdS – Atletico Madrid ufficiale il colpo Lookman | i dettagli dell’affare

Da justcalcio.com 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletico Madrid ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Ademola Lookman. Il giocatore arriva dal mercato e si prepara a indossare la maglia dei colchoneros. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore e ora il team spagnolo punta sulla sua velocità e sul suo talento. I dettagli dell’affare non sono ancora stati resi noti, ma la notizia ha già scatenato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-02-02 20:55:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: L’ Atletico Madrid accoglie ufficialmente Ademola Lookman. L’esterno offensivo dell’Atalanta lascia così la Serie A e si trasferisce in Spagna a titolo definitivo. Contratto fino al 30 giugno 2030 per il nigeriano, che a 28 anni ha scelto di dire addio all’Italia. Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: l’annuncio. L’Atletico Madrid ha accolto così Ademola Lookman: “L’Atlético de Madrid e l’Atalanta – si legge nel comunicato ufficiale – hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato per noi fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 atletico madrid ufficiale il colpo lookman i dettagli dell8217affare

© Justcalcio.com - CdS – Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell’affare

Approfondimenti su Atletico Madrid

Lookman Atletico Madrid, affare quasi fatto: le cifre e i dettagli, quanto incassa l’Atalanta dalla cessione dell’attaccante

L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid.

Lookman Atletico Madrid, adesso è ufficiale! Il nigeriano ha firmato fino al 2030, i dettagli

L’Atlético Madrid annuncia ufficialmente l’arrivo di Ademola Lookman.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atletico Madrid

Argomenti discussi: Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell'affare; CdS / Inter, non trascurare il Bodo: City e Juve K.O, calendario non aiuta. Difficilissimo…; Cds – Borussia-Inter, pagelle: Dimarco il migliore, una sola insufficienza. Chivu? Meglio…; CDS - Accostato al Napoli, Leon Goretzka piace a Milan e Atletico Madrid, ecco la situazione.

Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell'affareL'Atletico Madrid accoglie ufficialmente Ademola Lookman. L'esterno offensivo dell'Atalanta lascia così la Serie A e si trasferisce in Spagna a titolo definitivo. Contratto fino al 30 giugno 2030 per ... msn.com

Ufficiale, Lookman è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: le cifre e i dettagli dell'accordo con l'AtalantaCALCIOMERCATO - Ademola Lookman lascia l'Atalanta e va ufficialmente all'Atletico Madrid: tutto fatto dopo l'accordo tra i due club arrivato domenica. eurosport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.