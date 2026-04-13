Spring Fest 2026 mercatini musica street food InDiga a Sottomarina
Lo Spring Fest 2026 si terrà a Sottomarina nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, all’interno dello Stabilimento Balneare InDiga. L’evento prevede mercatini, musica dal vivo e street food, offrendo due giorni dedicati a intrattenimento e socialità sul mare. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, coinvolgendo diverse realtà locali e attirando visitatori di tutte le età.
Due giorni all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento sul mare. Torna lo Spring Fest 2026, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile a Sottomarina all’interno dello Stabilimento Balneare InDiga.L’evento propone un ricco programma pensato per tutte le età, tra concerti dal vivo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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