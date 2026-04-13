Spring Fest 2026 mercatini musica street food InDiga a Sottomarina

Lo Spring Fest 2026 si terrà a Sottomarina nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile, all’interno dello Stabilimento Balneare InDiga. L’evento prevede mercatini, musica dal vivo e street food, offrendo due giorni dedicati a intrattenimento e socialità sul mare. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, coinvolgendo diverse realtà locali e attirando visitatori di tutte le età.