' Il malato immaginario' in scena la commedia che affonda le radici nella biografia di Molière

Tindaro Granata e Lucia Lavia portano in scena “Il malato immaginario” di Molière al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara, il 20 e 21 alle 20. La commedia, ispirata in parte alla vita dell’autore francese, riflette le sue esperienze personali e i suoi dubbi sulla medicina dell’epoca. La rappresentazione si svolge in un teatro storico, con un palco ricco di dettagli che richiamano il periodo del XVII secolo.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Tindaro Granata e Lucia Lavia guidano la scena de ‘Il malato immaginario’ di Molière, al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara, il 20 e 21 alle 20.30 e il 22 alle 16. Scritto nel 1673, è uno dei testi più celebri dell’autore francese, ultimo e feroce attacco alla medicina del suo tempo. Una commedia che affonda le radici nella biografia di Molière, uomo malato e ossessionato dalla morte, capace però di trasformare l’angoscia in materia comica e teatrale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Un malato immaginario. L’ultimo Molière a Monza“Il malato immaginario”, ultima opera di Molière, arriva al Teatro Manzoni di Monza.

Il Malato Immaginario: Tindaro Granata e Andrea Chiodi rileggono Molière alla Sala UmbertoAl Teatro Sala Umberto, Tindaro Granata e Andrea Chiodi presentano una rilettura di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.