' Il malato immaginario' in scena la commedia che affonda le radici nella biografia di Molière
Tindaro Granata e Lucia Lavia portano in scena “Il malato immaginario” di Molière al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara, il 20 e 21 alle 20. La commedia, ispirata in parte alla vita dell’autore francese, riflette le sue esperienze personali e i suoi dubbi sulla medicina dell’epoca. La rappresentazione si svolge in un teatro storico, con un palco ricco di dettagli che richiamano il periodo del XVII secolo.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Tindaro Granata e Lucia Lavia guidano la scena de ‘Il malato immaginario’ di Molière, al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara, il 20 e 21 alle 20.30 e il 22 alle 16. Scritto nel 1673, è uno dei testi più celebri dell’autore francese, ultimo e feroce attacco alla medicina del suo tempo. Una commedia che affonda le radici nella biografia di Molière, uomo malato e ossessionato dalla morte, capace però di trasformare l’angoscia in materia comica e teatrale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Un malato immaginario. L’ultimo Molière a Monza“Il malato immaginario”, ultima opera di Molière, arriva al Teatro Manzoni di Monza.
Il Malato Immaginario: Tindaro Granata e Andrea Chiodi rileggono Molière alla Sala UmbertoAl Teatro Sala Umberto, Tindaro Granata e Andrea Chiodi presentano una rilettura diLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il malato immaginario, famosa opera di Molière al teatro dadà di Castelfranco Emilia; Il malato immaginario arriva a Novellara: grande teatro con Tindaro Granata e Lucia Lavia; Enzo Decaro riporta in vita il Seicento: al Teatro Gioiello arriva L'avaro immaginario; Molière Uanmensciò, di Fabrizio Falco. Quando i classici rivivono nel teatro di narrazione.
Il malato immaginario, in corsiaAlla Sala Umberto Molière avanza come un dispositivo ben costruito: misura, coerenza, controllo. L’esperienza arriva per contagio, quando Tindaro Granata fa passare vita sotto la forma ... globalist.it
Martedì 10 febbraio al teatro di Pavullo va in scena Il malato immaginarioPAVULLO - La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue all’insegna di un classico del teatro di Molière martedì prossimo ... sulpanaro.net
Il malato immaginario | 20,21 e 22 febbraio a Teatro. “Io sono il malato!” Un grido che è più di una battuta: è la voce di un artista che chiede di essere ascoltato, in un mondo che spesso non lo comprende. Molière diventa specchio della fragilità umana, tra ir facebook
Il #10febbraio del 1673 al Palais-Royal di Parigi debutta "Il Malato Immaginario" di #Moliere , con lo stesso autore nel ruolo del protagonista #Argante #almanaccomercury x.com