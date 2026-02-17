' Il malato immaginario' in scena la commedia che affonda le radici nella biografia di Molière

Tindaro Granata e Lucia Lavia portano in scena “Il malato immaginario” di Molière al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara, il 20 e 21 alle 20. La commedia, ispirata in parte alla vita dell’autore francese, riflette le sue esperienze personali e i suoi dubbi sulla medicina dell’epoca. La rappresentazione si svolge in un teatro storico, con un palco ricco di dettagli che richiamano il periodo del XVII secolo.

Tindaro Granata e Lucia Lavia guidano la scena de 'Il malato immaginario' di Molière, al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara, il 20 e 21 alle 20.30 e il 22 alle 16. Scritto nel 1673, è uno dei testi più celebri dell'autore francese, ultimo e feroce attacco alla medicina del suo tempo. Una commedia che affonda le radici nella biografia di Molière, uomo malato e ossessionato dalla morte, capace però di trasformare l'angoscia in materia comica e teatrale.

