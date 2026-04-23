L'arbitro Marco Di Bello è stato scelto dall'Associazione Italiana Arbitri per dirigere l'incontro tra Bologna e Roma, in programma sabato 25 aprile alle 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara. Questa decisione riguarda la designazione ufficiale per la partita, che si svolgerà in una giornata di campionato. Di Bello ha già diretto incontri di questa stagione e ha una lunga esperienza nel ruolo.

L’ Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha ufficializzato la designazione di Marco Di Bello per la sfida tra Bologna e Roma, in programma sabato 25 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Renato Dall’Ara. Il match, valevole per la 34ª giornata di Serie A, rappresenta uno snodo cruciale per la corsa alle coppe europee e sarà monitorato in sala VAR da Fabio Maresca, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. La designazione di Marco Di Bello per la sfida tra Bologna e Roma allo Stadio Renato Dall’Ara consolida una tendenza statistica nettamente favorevole alla formazione capitolina. Il fischietto di Brindisi incrocerà i giallorossi per la 34ª volta in carriera, confermandoli come la squadra più diretta dal fischietto pugliese, davanti al Napoli (fermo a 25).🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, fattore Di Bello contro il Bologna: striscia di 7 vittorie consecutive

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